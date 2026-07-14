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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Flächenbrand

Main-Tauber-Kreis (ots)

Großrinderfeld: Gerstenfeld in Brand geraten - Zeugen gesucht

Zwischen Großrinderfeld und Gerchsheim sind am Montag Gerstenfelder Ackerflächen in Brand geraten. Die zwei Gerstenfelder gerieten gegen 16 Uhr im Bereich des Welschgraben Flurstück in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort und löschten das Feuer. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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