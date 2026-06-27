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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.06.2026 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim Rengershausen: Traktor in Graben

Ein 75-jähriger Traktorlenker fuhr auf einem abschüssigen landwirtschaftlichen Weg in Richtung Rengershausen. An Bord waren noch zwei Kinder im Alter von 2 und 6 Jahren. In einer leichten Rechtskurve versuchte der Fahrer ein Insekt aus dem Gesicht eines Kindes zu entfernen. Hierbei geriet der Traktor nach links in den Graben und blieb stecken. Ein Mitfahrer (44 Jahre), welcher hinten auf dem Traktor stand, stürzte und zog sich Verletzungen am Bein zu. An der Achse des Traktors entstand Sachschaden i.H.v. 5.000 EUR. Der schwerverletzte Mitfahrer kam mit dem RTW in ein örtliches Krankenhaus. Die beiden Kinder erlitten leichte Schürfwunden. Das Polizeirevier Bad Mergentheim des PP Heilbronn hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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