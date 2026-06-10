POL-HI: Korrektur Pressemeldung Raub auf Tankstelle
Hildesheim (ots)
HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Tag, 10.06.206, wurde eine Pressemeldung zu einer schweren räuberischen Erpressung veröffentlicht.
Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6291650
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Die Tat ereignete sich am Dienstag, den 09.06.2026.
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