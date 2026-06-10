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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Korrektur Pressemeldung Raub auf Tankstelle

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Tag, 10.06.206, wurde eine Pressemeldung zu einer schweren räuberischen Erpressung veröffentlicht.

Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6291650

Hier hat sich ein Fehler eingeschlichen.

Die Tat ereignete sich am Dienstag, den 09.06.2026.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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