POL-HI: Korrektur Pressemeldung Raub auf Tankstelle

Hildesheim (ots) - (wol) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Einsteinstraße in Gronau (Leine) zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 09.06.2026, 23:00 Uhr, bis zum 10.06.2026, 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus, indem sie ein Fenster ...

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