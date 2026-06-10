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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Person mit Elektrokleinstfahrzeug auf der BAB 7 unterwegs

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Hildesheim - (gle) - Am Mittwoch, den 10.06.2026, ab 02:17 Uhr, gingen bei den Leistellen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zahlreiche Notrufe ein, dass eine Person auf der BAB 7 mit einem Elektrokleinstfahrzeug unterwegs sei.

Sofort wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim eingesetzt. Gegen 02:25 Uhr konnte diese einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Goslar mit einem sog. E-Scooter tatsächlich auf dem rechten Fahrstreifen im Bereich der Autobahnbaustelle in Höhe der Anschlussstelle Drispenstedt antreffen.

Die Person war beeinflusst. Die Beamten stellten einen Atemalkoholgehalt von 1,32 Promille sowie eine Beeinflussung durch THC fest. Da die Person sich nicht auf dem Mietfahrzeug angemeldet hatte und dieses nur als Tretroller und ohne Motorkraft genutzt hatte, wurde kein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Jedoch erhärtete sich der Verdacht, dass das Fahrzeug zuvor entwendet worden war.

Die Beamten verbachten den 25-Jährigen zunächst auf die Dienststelle der Polizeiinspektion Hildesheim, wo dieser nach Abschluss der Maßnahmen entlassen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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