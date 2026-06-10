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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raub auf Tankstelle - Polizei bittet um Hinweise

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Montagabend, 09.06.2026, kam es gegen 21:50 Uhr zu einer schweren räuberischen Erpressung auf die Aral Tankstelle Marienburger Straße in Hildesheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei maskierte männliche Täter im geschätzten Alter von ca. 20 bis 28 Jahren den Verkaufsraum der Tankstelle. Unter Vorhalt eines gefährlichen Gegenstandes forderten sie von einem Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld und Tabakwaren.

Der Mitarbeiter kam der Forderung nach und übergab den Tätern Bargeld sowie mehrere Zigarettenschachteln. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung Bromberger Straße.

Die Polizei Hildesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle bzw. auf der Fluchtrichtung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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