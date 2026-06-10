Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wol) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Einsteinstraße in Gronau (Leine) zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 09.06.2026, 23:00 Uhr, bis zum 10.06.2026, 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Unbekannten entwendeten Schmuck sowie Bargeld und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Angaben zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Polizei Elze hat die Ermittlungen aufgrund eines Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Einsteinstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Elzer Polizei (Tel.: 05068-93380) in Verbindung zu setzen.

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