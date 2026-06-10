Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgänger wird bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag wurde ein Senior bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Erfurt verletzt. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein 83-jähriger Mann an der Haltestelle Warschauer Straße gegen 14:40 Uhr den Bahnübergang. Dabei übersah er eine Tram, die in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen war. Es kam zur Kollision, dabei stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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