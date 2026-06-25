Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbrüche, Sexuelle Belästigung

Main-Tauber-Kreis (ots)

Weikersheim: In Unternehmen eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Unternehmen in Weikersheim-Elpersheim eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 00:30 Uhr und 5 Uhr gewaltsam Zutritt in das Gebäude an der Straße "Tauberhöhe" und durchwühlten sämtliche Räume. Sie stahlen Bargeld, Schlüssel und Zigaretten und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Tauberbischofsheim: In Spielcasino eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in Tauberbischofsheim in ein Spielcasino eingebrochen. Die Täter hebelten gegen 1 Uhr die Eingangstür des Gebäudes an der Alte Wertheimer Straße auf und stahlen aus einem Geldwechselautomat Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09341 810 beim Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim zu melden.

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