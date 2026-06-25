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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Landmaschinen gestohlen

Heilbronn (ots)

Walldürn: Landmaschinen von Betriebsgelände gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Landmaschinen von einem Betriebsgelände in Walldürn. Die Täter öffneten gewaltsam ein Zaunelement an der rückwärtigen Seite des Grundstücks des Technikbetriebs in der Industrieparkstraße und stahlen zwei Teleskoplader sowie einen Schlepper mit Anbaugerät im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen rund um die Industriestraße gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Kriminalkommissariat Mosbach zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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