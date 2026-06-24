Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Untereisesheim, BAB 6: 7 Verletzte nach Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 17.00 Uhr auf der BAB A 6 kurz vor der AS Untereisesheim Fahrtrichtung Nürnberg ein Verkehrunfall mit fünf Fahrzeugen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 49-jähriger VW-Lenker mit hoher Geschwindigkeit auf einen auf das Stauende zurollenden vor ihm fahrenden Daimler einer 47-Jährigen auf, der sich durch den Aufprall überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Hierbei wurden die drei Insassen des Daimlers schwer verletzt. Im weiteren Verlauf touchierte der VW einen auf der rechten Spur rollenden Mercedes. Der VW fuhr daraufhin nochmals auf einen Mercedes Vito, der dann auf den vor ihm fahrenden Mercedes C-Klasse aufgeschoben wurde. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt, die Fahrerin in dem Mercedes Vito ebenfalls. In dem Mercedes C-Klasse wurde der Fahrer leicht, der Beifahrer schwer verletzt. Vier der fünf beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.Der entstandene Schaden wird auf 150.000 EUR geschätzt.

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