Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Feiernde Fans nach Sieg der Bosnier

Heilbronn (ots)

In der Nacht auf Donnerstag feierten die Fans nach dem 3:1 Sieg von Bosnien-Herzegowina im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn. In der Heilbronner Innenstadt waren rund 400 Fahrzeug ab circa 23:15 Uhr unterwegs. Die Feierlichkeiten verliefen insgesamt friedlich.

Der begleitende polizeiliche Einsatz orientierte sich an der späten Uhrzeit und unterschied sich im Grunde nicht von vorausgegangenen Fanfeierlichkeiten anderer Nationen. Dabei hat die Vermeidung von Gefahrenlagen immer höchste Priorität. Unabhängig davon steht die Polizei bei Fanfeierlichkeiten generell in einem Spannungsfeld zwischen den Interessen der emotional feiernden Fußballfans und dem sensiblen Schutz der lärmgeplagten Anwohner.

Beim gestrigen Einsatz wurden in zwei konkreten Fällen die Fahrzeugschlüssel von Verkehrsteilnehmern vorrübergehend sichergestellt, was bei nicht unerheblichen Verstößen gegen den Lärmschutz im Einzelfall rechtlich möglich ist. Die getroffenen Maßnahmen wurden im Zuge der üblichen Nachbereitung besprochen, insbesondere mit Blick auf die polizeitaktische Vorgehensweise und die Verhältnismäßigkeit. Für anstehende Einsätze wird das angemessen berücksichtigt.

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