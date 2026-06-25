Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Falsche Bankmitarbeiter, Unfallflucht, Fahrradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Heilbronn (ots)

Erlenbach: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin

Am Dienstagnachmittag wurde eine Seniorin in Erlenbach von falschen Bankmitarbeitern betrogen. Die Frau erhielt gegen 15:30 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Bankangestellten. Dieser teilte ihr mit, dass ihre Bankkarte überprüft werden müsse. Hierfür würde ein Kollege bei ihr zuhause vorbeikommen und die Karte mitnehmen. Noch während des Telefonats erschien der vermeintliche Kollege des Anrufers bei der Frau, nahm die Karte an sich und verließ die Wohnung wieder. Kurze Zeit später rief das Opfer bei ihrer Bank an und musste erfahren, dass bereits ein niedriger vierstelliger Betrag unberechtigt von ihrem Konto abgehoben wurde. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 bis 40 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - Sehr dunkler Teint - Kleine Zöpfe als Frisur Wer hat am Dienstag, im Bereich des Erlenwegs, verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Vorsicht vor falschen Bankmitarbeitern - Polizei warnt vor perfider Betrugsmasche

In den vergangenen Tagen kam es im Stadt- und Landkreis Heilbronn vermehrt zu Betrugsfällen, bei denen sich die Täter am Telefon als Mitarbeiter einer Bank ausgeben. Die Betrüger behaupten, es habe unberechtigte Abbuchungen oder verdächtige Kontobewegungen gegeben. Um angeblich einen Schaden zu verhindern, fordern sie ihre Opfer auf, persönliche Daten, insbesondere die PIN ihrer Bankkarte, preiszugeben. Anschließend wird angekündigt, dass die Bankkarte durch einen Mitarbeiter oder Kurier abgeholt wird. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin: - Bankmitarbeiter fragen niemals telefonisch nach der PIN oder anderen geheimen Zugangsdaten. - Keine Bank holt Bankkarten an der Haustür ab. - Geben Sie niemals Ihre PIN oder TAN am Telefon preis. - Übergeben Sie Ihre Bankkarte niemals an unbekannte Personen. - Beenden Sie bei entsprechenden Anrufen sofort das Gespräch und kontaktieren Sie Ihre Bank über die Ihnen bekannte Rufnummer. - Informieren Sie im Verdachtsfall umgehend Ihre Bank, lassen Sie die Karte sperren und verständigen Sie die Polizei. Die Täter suchen gezielt ältere Menschen aus und setzen sie mit erfundenen Notlagen unter Druck. Sprechen Sie deshalb auch mit älteren Angehörigen, Nachbarn oder Bekannten über diese Betrugsmasche und sensibilisieren Sie sie für das Vorgehen der Täter. Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in Heilbronn. Am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, parkte ein 53-Jähriger seinen BMW auf einem Parkstreifen parallel neben der Fahrbahn der Hanselmannstraße. Als er am nächsten Morgen, gegen 4:20 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen von der Front bis zum Heck verlaufenden Streifschaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Fahrzeug des Verursachers muss es sich nach derzeitigem Ermittlungstand um einen Pkw handeln. Dieser müsste einen korrespondierenden Streifschaden an der linken Fahrzeugseite aufweisen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Flüchtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Schwaigern: Fahrradfahrer tödlich verletzt - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall bei Schwaigern tödlich verletzt. Gegen 21:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein gestürzter Radfahrer neben einem Feldweg bei den Dinkelsklingenhöfen gemeldet der nicht mehr ansprechbar sei. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 58-Jährigen feststellen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Daher sucht die Polizei nun Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Verkehrsdienst Weinsberg zu melden.

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