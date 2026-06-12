Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Imbiss - Zigarettenautomat entwendet

Bad Pyrmont (ots)

Am Donnerstag (11.06.2026) wurde aus einem Imbiss in der Brunnenstraße in Bad Pyrmont ein Zigarettenautomat entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen, verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 02:00 Uhr und 02:20 Uhr gewaltsam über eine Tür Zugang zu dem Lokal. Aus diesem entwendeten sie einen Zigarettenautomaten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000EUR geschätzt.

Ermittlungen ergaben, dass die Täter möglicherweise mit einem größeren Fahrzeug vom Tatort geflüchtet sind.

Die Polizei Bad Pyrmont sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

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