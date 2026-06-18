Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Telefonbetrug, Körperverletzung Unfallflucht und Einbruch

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Telefonbetrüger erbeuten Wertgegenstände

Am Mittwochabend wurde eine Seniorin im Bereich der Leinbachstraße in Heilbronn-Neckargartach Opfer von Telefonbetrügern. Ein unbekannter Täter gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und täuschte eine angebliche Einbrecherlage im Umfeld der Geschädigten vor. Unter dem Eindruck der falschen Angaben wurde die Frau zur Herausgabe ihrer Wertsachen aufgefordert. Diese wurden in der Folge durch einen weiteren unbekannten Täter in der Leinbachstraße übergeben. Der Abholer sprach hochdeutsch und soll einen dunklen Teint sowie einer Tätowierung am Arm gehabt haben. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Abend im Bereich der Leinbachstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07131 1044444 zu melden.

Heilbronn: Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Mittwochabend ist es am Marktplatz in Heilbronn zunächst zu einer Körperverletzung und im Anschluss zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte gekommen. Gegen 18:40 Uhr war eine 31-jährige Frau mit ihrem Fahrrad im Bereich des Marktplatzes in Heilbronn unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte sie eine 15-Jährige, die an ihr vorbeilief und schlug dieser anschließend zweimal mit der Faust ins Gesicht und verletzte sie hierdurch leicht. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Polizeikräfte wurde die 31-Jährige zunehmend aggressiver und versuchte, die Durchsuchung ihrer mitgeführten Handtasche zu verhindern. Hierbei schlug sie einer Polizeibeamtin gegen die Hand. Auch gegen die nachfolgenden Maßnahmen setzte sie sich vehement zur Wehr, sodass ihr Handschließen angelegt werden mussten. Sie musste die Beamten daraufhin zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf das Polizeirevier Heilbronn begleiten und hat nun mit mehreren Anzeigen zur rechnen.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht In Neckarsulm-Obereisesheim kam es am Mittwochnachmittag in der Nordstraße, im Bereich der Einmündung Hebbelstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang Unbekannter zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr mit einem roten Traktor die Nordstraße in Fahrtrichtung der Wimpfener Straße. Im Kreuzungsbereich soll es zu einer stockenden Verkehrssituation zwischen dem Traktor und einem Linienbus gekommen sein. Hierbei hat der Traktor vermutlich einen geparkten Peugeot gestreift. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der beschädigte Pkw wurde im Bereich der Motorhaube, des linken Außenspiegels sowie der Windschutzscheibe in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrer des roten Traktors geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Talheim: Einbruch in Jugendhaus - Bargeld entwendet

In der Zeit zwischen Freitagabend und Mittwochnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Jugendhaus in Talheim ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Zugangstür mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt. Im Inneren wurden ein Schrank sowie ein Rollcontainer aufgebrochen und Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Diebesguts wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich "In den Hofwiesen" verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

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