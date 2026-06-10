Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall zwischen Radfahrern

Heilbronn (ots)

Lauffen: Zwei Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall auf einem Feldweg bei Lauffen wurden am Dienstagnachmittag zwei Fahrradfahrer verletzt. Gegen 14:20 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem Zweirad auf dem Feldweg im Gewann "Immerten" von Neuberg kommend in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. An einer Kreuzung übersah er vermutlich einen von rechts kommenden 78-Jährigen auf dessen Fahrrad. Die beiden Männer kollidierten im Kreuzungsbereich und stürzten. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Jüngere, der keinen Helm trug, schwer. Der Ältere wurde leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswägen in Krankenhäuser gebracht.

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