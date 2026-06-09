Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Rauch, Öl, Raub

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Aglasterhausen: Rauchentwicklung in Grundschule

In der Grundschule der Gemeinde Aglasterhausen kam es am Dienstagmittag aus bislang unbekannter Ursache zu einer Rauchentwicklung. Die Schüler mussten gegen 12:45 Uhr vorsorglich das Schulgebäude verlassen und wurden vor Ort betreut. Verletzt wurde niemand.

Hardheim-Gerichtstetten: 200 Meter Ölspur - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Walldürn sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Ölspur geben können, die durch die Ortsdurchfahrt Gerichtstetten führte. Die Spur wurde am Montag gegen 17 Uhr entdeckt und begann etwa 200 Meter nach dem Ortsschild von Erfeld kommend und zog sich über eine Strecke von rund 2,5 Kilometern in Richtung Berolzheim. Eine Reinigung mit einem Spezialgerät dauerte mehrerer Stunden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Mosbach: Handy geraubt

Am Montagabend wurde ein 36-Jähriger in Mosbach beraubt. Der Mann wollte gegen 22 Uhr die Unterführung am Bahnhof "Käfertörle" passieren, als er von einem Unbekannten angegriffen wurde. Dieser zog ihn zu Boden und schlug ihm mehrmals ins Gesicht. Hierdurch erlitt der 36-Jährige leichte Verletzungen. Der Täter entriss ihm sein Handy und flüchtete in Richtung Gartenweg. Er wird als etwa 30 Jahre alt, mit kinnlangen dunklen Haaren sowie schwarzem Vollbart beschrieben und trug dunkle Kleidung. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

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