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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Bad Friedrichshall: Verkehrsunfall durch Frontalzusammenstoß

Heilbronn (ots)

Am frühen Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger VW Caddy-Fahrer die Landesstraße 1096 von Untergriesheim in Richtung Bad Friedrichshall. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Tiguan eines 57-Jährigen frontal zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 80.000 EUR. Die beiden Pkw-Lenker wurden durch die Kollision schwer verletzt. Die Strecke zwischen Untergriesheim und Bad Friedrichshall war über eine Stunde komplett gesperrt.Neben Notarzt und Rettungsdienst war die Feuerwehr mit 4 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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