Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.01.2020

Heilbronn (ots)

Güglingen: Haftbefehl eröffnet

Dem 17-Jährigen, der nach dem Tötungsdelikt in Güglingen in der Nacht auf Samstag in einem Krankenhaus liegt, wurde heute, der auf Antrag der Staatsanwalt Heilbronn erlassene Haftbefehl, durch eine Richterin des Amtsgericht Heilbronn eröffnet. Weitere Details zu den Geschehnissen können derzeit aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell