Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Pkw auf Autobahn ausgebrannt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.05.2024, gegen 09.35 Uhr, brannte ein Pkw auf der Autobahn A 5 komplett aus. Ein 31-jähriger Mann befuhr die Autobahn in nördlicher Richtung, als er zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen sowie dem Parkplatz "Rheinaue" Flammen aus dem Motorraum seines Pkw wahrnahm. Er konnte auf dem Standstreifen anhalten und die Insassen den Pkw rechtzeitig verlassen. Der Rettungsdienst brachte den 31-Jährigen wegen dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Während den Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Nordfahrbahn komplett gesperrt werden. Die Brandursache ist hier nicht bekannt.

