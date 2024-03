Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Auf schneebedeckter Landstraße von Fahrbahn abgekommen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.03.2024, gegen 22.40 Uhr, kam ein 28-jähriger Pkw-Fahrer von der schneebedeckten Landstraße 126 ab. Er befuhr die Landstraße vom Notschrei kommend in Richtung Todtnau, als er in einer Rechtskurve aufgrund Glätte und einer schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und verursachte zusätzlich einen Flurschaden. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

