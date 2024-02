POL-FR: Emmendingen: Randalierer verbringt den Abend im Polizeigewahrsam

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Titisee-Neustadt] Am Mittwochnachmittag, 31.01.2024, gegen 15:00 Uhr, brach ein 36-jähriger Mann in der Gutachstraße in Titisee-Neustadt durch den Holzboden seines Balkons im vierten Obergeschoss. Der Mann fiel rund 8-9 Meter tief und schlug auf einer Schotterfläche auf. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik eingeliefert. Die Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar und ...

