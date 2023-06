Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Unfall mit zwei Motorradfahrern

Mit seinem Motorrad befuhr am Montag, 26.06.2023 gegen 13.00 Uhr ein 58 Jahre alter Mann in einer vierer Motorradgruppe die L151 von Todtmoos kommend in Richtung Görwihl. Er befand sich an zweiter Position der Gruppe. Auf Höhe der Einmündung in die K6528 in Richtung Ibach verlangsamte die Gruppe ihre Geschwindigkeit. Der vor ihm fahrende Motorrad-Kollege verlangsamt aufgrund einer 90 Grad Kurve weiterhin seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte der 58-Jährige zu spät und streifte den Vorrausfahrenden. Dieser verlor das Gleichgewicht und sprang von seinem Krad ab, blieb aber unverletzt. Der 58-Jährige kam in gerader Richtung von der Fahrbahn ab und stürzte eine stark abfallende Böschung hinunter. Dabei erlitt er einen Armbruch. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seinem Krad entstand Totalschaden von rund 4000 Euro, am anderen Motorrad Sachschaden von rund 1500 Euro.

