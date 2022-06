Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Versuchter Einbruch in Bahnhof-Kiosk - Polizei sucht Zeugen!

Die Frontscheibe des Kiosks am Bahnhofplatz wurde von Unbekannten in der Nacht von Montag auf Dienstag, 13./14.06.2022 eingeschlagen. Das innere Glas zersplitterte dabei, dass äußere Sicherheitsglas hielt dem Einbruchsversuch stand. Auch an den Glasschiebetüren versuchte der oder die Täter mit einem Stein die Scheibe zu überwinden und in den Kiosk zu kommen. Auch dieser Versuch misslang und das Gebäude konnte nicht betreten werden. Bei dem Einbruchsversuch entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Bahnhofsplatz gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

