POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht in der Liedermatte - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Zwei in der Liedermatte in WT-Waldshut geparkte Autos sind am Mittwoch, 06.04.2022, zwischen 17:00 Uhr und 17:50 Uhr, aufeinander geschoben worden. Ein unbekanntes Fahrzeug dürfte zunächst einen in der Straße Am Liederbach abgestellten Skoda Karoq beim Rückwärtsausparkten touchiert haben. Der Skoda wurde noch gegen einen dahinterstehenden VW Bus gedrückt. Während der Kleinbus unbeschädigt geblieben sein dürfte, wurde am Skoda ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro verursacht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

