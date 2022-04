Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Drei Verletzte nach Brand in Wohnung

Eschbach (ots)

Zu einer Verpuffung gekommen sein soll es am 07.04.2022 gegen 16 Uhr in einer Doppelhaushälfte in den Mühlematten in Eschbach. Dabei wurden nach derzeitigem Kenntnisstand drei Personen verletzt, eine davon schwer. Alle drei Personen wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der Ausbreitung des Brandes konnte nach derzeitigem Ermittlungsstand durch das beherzte Eingreifen eines der drei Bewohner verhindert werden. Der Brand konnte in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte sich die Verpuffung beim Nachfüllen eines Ethanolofens ereignet haben.

Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell