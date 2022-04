POL-FR: --Unwettereinsätze beim Polizeipräsidium Freiburg -- Resumee für den 07.04.2022

Freiburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 07.04.2022, kurz nach Mitternacht, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Reckholderstraße in Wyhl. Der Brand ereignete sich in einer Wohnung im 1. Obergeschoß und dürfte von den Küchenräumlichkeiten ausgegangen sein. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Wyhl und Endingen konnte ein Übergreifen auf weitere Wohneinheiten verhindert werden. Zwei Personen wurden ...

