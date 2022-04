Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt hat sich am Donnerstag, 07.04.2022, gegen 16:20 Uhr, eine 50 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Bad Säckingen. Ein 39-jähriger Lieferwagenfahrer verpasste im Gewerbegebiet Am Buchrain eine Firmeneinfahrt und setzte zurück. Dabei touchierte er das hinter dem Lieferwagen befindliche Motorrad der Frau. Die Motorradfahrerin stürzte und zog sich eine leichte Verletzung am Bein zu. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht von Nöten. Auch die Sachschäden an den beiden Fahrzeugen blieben mit mehreren hundert Euro überschaubar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell