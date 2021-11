Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auf Diebestour - Zwei Männer bedienen sich in mehreren Geschäften

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.11.2021 gegen 15:00 Uhr, kamen Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Waldshut-Tiengen zwei Männern auf die Schliche, die zuvor in mehreren Geschäften in der Kaiserstraße Gegenstände gestohlen hatten. Die beiden Männer im Alter von 72 und 47 Jahren wurden dabei beobachtet, wie sie Weihnachtskerzen aus einer sich vor einem Ladengeschäft befindlichen Auslage einsteckten, ohne diese zu bezahlen. Bei der folgenden Durchsuchung der Beschuldigten durch die Polizei konnte eine Vielzahl weiterer gestohlener Gegenständen aus insgesamt neun verschiedenen Geschäften aufgefunden werden. Das Diebesgut wurde von der Polizei an die Geschäfte zurückgegeben.

