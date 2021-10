Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Verdacht auf Fahren unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am 14.10.2021, gegen 13:45 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin, dass ein Mann alkoholisiert mit einem Auto weggefahren sei. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das beschriebene Fahrzeug in der Gutachstraße ausfindig gemacht und der 39-jährige Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Fahrer wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt, die ein Ergebnis von 2,02 Promille ergab. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin in eine nahegelegene Klinik verbracht, um dort eine Blutentnahme durchzuführen. Gegen ihn werden nun ein Strafverfahren und führerscheinrechtliche Maßnahmen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell