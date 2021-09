Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Lkw rollt unkontrolliert in Kindergarten Grundstück

Freiburg (ots)

Seinen Lkw stelle am Freitag, 03.09.2021 ein 52 Jahre alter Mann gegen 11.10 Uhr in die Poststraße um sich bei der Firma, bei der er Ware abliefern wollte, anzumelden. Dabei vergaß er die Handbremse anzuziehen und der zirka 12 Tonnen schwere Lkw rollte die leicht abschüssige Straße hinunter. Zunächst kollidierte er mit einem Betonsockel eines Gemeindeschildes und wird daraufhin in die Straße "Im Grün" abgewiesen. Hierbei passiert der unbemannte Lkw zunächst einen privaten Parkplatz, durchbricht den Zaun eines Kindergartens und kam in einer Spielgrube zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro, am Lkw 3000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell