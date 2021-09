Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Motorradfahrerin mit Rettungshelikopter in Klinik

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.09.2021 gegen 16.50 Uhr befuhr eine 30 Jahre alte Frau mit ihrer Kawasaki die L 151 von Hottingen kommend in Richtung Herrischried. In einer Rechtskurve kam sie, vermutlich wegen eines Fehlers beim Schalten, alleinbeteiligt zu Fall. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshelikopter in das Spital Lörrach geflogen. An ihrer Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

