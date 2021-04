Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall, Kradfahrer schwer verletzt - B 315 Lenzkirch

Freiburg (ots)

Breisgau-Hochschwarzwald

Ein 23jähriger Motorradfahrer kam am 04.04.2021, gegen 17:30 Uhr auf der B315 in Lenzkirch, Richtung Bonndorf, aufgrund eines Fahrfehlers und überhöhter Geschwindigkeit zu Fall. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca 5.000, Euro.

Der Verkehrsunfall wurde durch das Polizeirevier Titisee-Neustadt aufgenommen.

