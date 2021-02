Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Brand in der Gaststätte Schloß Bürgeln

Freiburg (ots)

Der Kachelofen in der Gaststätte strahlte wohl eine enorme Hitze ab, sodass die hinter dem Ofen liegende Holztreppe aufgrund der Hitzeeinwirkung anfing zu glimmen. Anwohner wurden am Dienstag, 02.02.21, kurz vor 09.00 Uhr auf die Rauchentwicklung aufmerksam und setzten einen Notruf ab. Die Feuerwehr, welche mit 16 Einsatzkräften vor Ort war, musste einen Teil der Holztreppe entfernen um an den Brandherd / Glutnest zu gelangen. Der Brand konnte gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

