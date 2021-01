Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt am Straßenrand geparkten Pkw und entfernt sich unerlaubt - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf.

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden

In der Nacht von Freitag 01.01.2021 auf Samstag 02.01.2021 wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug in der Römerstraße ein geparkter Opel Corsa beschädigt. An dem Opel Corsa waren weiße Lackantragungen vom unfallflüchtigen Fahrzeug vorhanden. Der Sachschaden am geschädigten Fahrzeug betrug ca. 1.000,- Euro.

Das Polizeirevier Rheinfelden sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Die Zeugen werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Rheinfelden (Tel.: 07623 7404-0) zu melden.

