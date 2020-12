Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen/Eisenbach - Auto gestohlen und Unfall verursacht

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Löffingen/Eisenbach

Ein 20jähriger Heranwachsender entwendete an Heiligabend zusammen mit seiner jugendlichen Freundin die Schlüssel eines Lieferwagens aus einer Werkstatt in Löffingen. Bei der anschließenden "Ausfahrt" kamen die Beiden in der Nacht in Eisenbach mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und blieben in einem Graben stecken. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und die Beifahrerin verletzt. Der Fahrer stand zur Unfallzeit zusätzlich auch unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

