Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weisweil: Fahrzeugbrand nach technischem Defekt

FreiburgFreiburg (ots)

Am 07.12.2020, gegen 18 Uhr, kam es in einem Wohngebiet in Weisweil zu einem Fahrzeugbrand. Während der Fahrzeugeigentümer mit einem Feuerlöscher vergeblich versuchte den im Motorraum seines älteren Fahrzeuges ausgebrochenen Brandes zu löschen, konnte die hinzugerufene FFW Weisweil den Brand recht schnell unter Kontrolle bekommen. Letztendlich entstand am Fahrzeug doch Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand. Bei der Brandursache handelte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen technischen Defekt.

