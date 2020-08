Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Karsau: Hund beißt Hund

Freiburg (ots)

Am Samstagabend musste ein Hundehalter beim Gassigehen in Karsau mitansehen, wie sein Hund von einem unbekannten, freilaufenden Labrador mit hellem Fell angefallen und gebissen wurde. Ermittlungen zu dem Besitzer des Labradors dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich über T.: 07621 74040 beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden.

