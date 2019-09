Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Versuchter Mord: E-Scooter auf die A40 geschmissen

Zwei junge Männer in Untersuchungshaft!

Bochum (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Bochumer Staatsanwaltschaft und der Polizei

Wie bereits berichtet, wurde die Polizei am 23. September (Montag) zu dem sogenannten "Grummer Deckel" an der A40 in Bochum gerufen.

Dort hatten zwei stark alkoholisierte junge Männer gegen 20.30 Uhr einen E-Scooter auf die Fahrbahn in Richtung Dortmund geschmissen. Vier Autos wurden dadurch beschädigt, zwei waren nicht mehr fahrbereit. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen konnten die beiden dringend tatverdächtigen Männer, ein Bochumer (18) und ein Hattinger (22), noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Staatsanwalt Danyal Maibaum und eine von Kriminaloberkommissar Björn Thömmes geleitete Ermittlungsgruppe des KK 11 nahmen die Arbeit auf.

Am gestrigen 24. September, gegen 20 Uhr, wurden die beiden polizeibekannten Männer bei Gericht vorgeführt. Dort ordnete eine Richterin die Untersuchungshaft an. Der Tatvorwurf: Versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr!

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell