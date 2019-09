Polizei Bochum

POL-BO: Vandalismus - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Autos

Bochum (ots)

Vom 22.09. (15 Uhr) auf den 23.09. (11 Uhr) kam es in Bochum-Höntrop zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. In diesem Zeitraum haben noch unbekannte Täter im Bereich der Höntroper Straße parkende Fahrzeuge zerkratzt. Der geschätzte Sachschaden an den 30 beschädigten Autos liegt bei mehreren tausend Euro. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet jetzt unter der Rufnummer 0234 909-8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

