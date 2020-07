Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Schallstadt: Mit 230 Sachen über die Matsuyamaallee

Freiburg (ots)

Am 19.07.2020 fiel gg. 19.05h unserer Videostreife ein BMW 325i mit lettischen Kennzeichen auf, welcher die Basler Straße / Matsuyamallee Richtung Schallstadt befuhr. In der Basler Straße überschritt der Beschuldigte bereits innerorts die Geschwindigkeit. An der stationären "Blitzanlage" bremste er kurz ab und beschleunigte danach stark, bis augenscheinlich die Höchstgeschwindigkeit von ca. 230-240 km/h erreicht war. Bei Schallstadt wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung ebenfalls missachtet.

Offensichtlich hatte der Fahrer nach der Abfahrt nach Schallstadt nur abgebremst, weil sich Plastikteile von seinem Unterfahrschutz gelöst hatten. Auch wenn der Fahrzeugführer alleine unterwegs war, wird er nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Laut Strafgesetzbuch wird diese Straftat mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

ts

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Thomas Spisla

Telefon: 0761 / 882 1015

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell