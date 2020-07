Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Zwei Pkws durch Unbekannte beschädigt

Freiburg (ots)

Unbekannte haben am 13.07.2020 zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkws in der Rempartstraße in Endingen beschädigt. Wie eine Geschädigte der Polizei mitteilte, stellte Sie am Abend Kratzer auf beiden Fahrzeugseiten fest. Ein weiterer, vor ihrem Auto geparkter Pkw wies ebenfalls Kratzspuren auf der rechten Fahrzeugseite auf.

Die Beschädigungen sind vermutlich im Zeitraum 18 bis 22 Uhr entstanden. Wie genau die Kratzer zustande kamen, ist derzeit noch nicht bekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Beschädigungen durch ein Kinderfahrrad verursacht wurden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07641 582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.

