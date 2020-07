Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Schmierereien an Kirche

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

An der Feuerdornstraße besprühten Schmierer in der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 13.00 Uhr, mehrere Wände eines Kirchenglockenturmes.

An drei Wänden sowie an einem angrenzenden Mülleimer brachten die Unbekannten schwarze Farbschmierereien mit den Worten: "UFO361, ACAB, Alpha" an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

