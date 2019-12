Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Zerf- Zeugen gesucht!

Zerf (ots)

Am 10. Dezember, zwischen 18:15 Uhr und 19:15 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus Am Großbach in Zerf ein.

Die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

