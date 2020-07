Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Grundlose Zerstörungswut

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag trat ein 50-jähriger Mann in der Karlstraße gegen einen VW Touareg. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte war der Mann mit über einem Promille erheblich alkoholisiert. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in einem dreistelligen Bereich. Ein Grund für die Zerstörungswut des 50-Jährigen war nicht ersichtlich. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

WO/RR

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell