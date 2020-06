Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Transporter ausgebrannt

Freiburg (ots)

Umkirch - Aufgrund eines Fahrzeugbrandes musste die B 31a zwischen der Autobahnanschlusstelle Freiburg-Mitte und Umkirch am Mittwoch 03.06.2020 zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. Ein Kastenwagen geriet aus bislang unbekannter Ursache während der Fahrt in Brand. Die Feuerwehr Umkirch war mit 18 Mann im Einsatz, der Transporter konnte aber nicht mehr gerettet werden und brannte vollständig aus. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahndecke wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen und muss repariert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell