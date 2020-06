Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Eichen: Blockhütte am Sportplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die Fensterscheiben an der Blockhütte beim Sportplatz in der Oberdorfstraße wurden von Unbekannten zwischen Dienstag, 02.06.2020, und Mittwoch, 03.06.2020, eingeschlagen. Weiter wurden Einrichtungsgegenstände beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell