Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrt missachtet - eine Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Mercedes befuhr am Mittwoch, 03.06.2020, gegen 08.50 Uhr, ein 89 Jahre alter Mann den Steinenweg in Richtung Salzert. An der dortigen Einmündung übersah er eine 60 Jahre alte Frau in ihrem Mazda, die Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Frau leicht verletzte. An ihrem Mazda entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Der Mann übergab der Polizei seinen Führerschein und gab zu verstehen, nicht mehr Auto fahren zu wollen.

