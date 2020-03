Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Littenweiler: Verkehrsunfallflucht - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte in der Nacht von Samstag, 14.03., auf Sonntag, 15.03.2020, gegen 00:15 Uhr in der Kappler Straße auf Höhe von Hausnummer 57 zwei geparkte Fahrzeuge. Der Fahrer war unterwegs in Richtung Lassbergstraße, stoppte nach dem Unfall nicht und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An den geparkten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von ca. 3800 Euro.

Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Ford handeln.

Die Verkehrspolizei Freiburg (0761 882-3100) ermittelt und sucht nun den Fahrer des schwarzen Fords, sowie Zeugen, die das Geschehen mitbekommen haben.

Medienrückfragen bitte an:

Robert Holderied

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell