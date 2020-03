Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Verkehrsunfallflucht an Engstelle - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.03.2020, gegen 14:30 Uhr, kam es an der Engstelle an der Abzweigung Griesbach zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Hierbei streifte der Lastwagen den linken Außenspiegel des vor der Engstelle wartenden Pkw und beschädigte diesen. Die Sattelzugmaschine mit Auflieger fuhr in Richtung Simonswald weiter. Den Zusammenstoß dürfte der Verantwortliche auf Grund der Fahrzeuggröße wahrscheinlich nicht bemerkt haben. Eventuell haben andere Verkehrsteilnehmer diesen Unfall mitbekommen und können Hinweise auf den Unfallverursacher geben.

Das Polizeirevier Waldkirch (07681 / 4074-0) nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen.

