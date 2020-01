Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein-Friedlingen: Ladendieb verletzt einen Ladendetektiv

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.01.20, gegen 14.45 Uhr, konnte ein Ladendetektiv im Rheincenter einen Mann beim Ladendiebstahl beobachten und festhalten. Der Mann hatte zu diesem Zeitpunkt Waren im Wert von etwa 270 Euro entwendet, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. In der Zwischenzeit ging der 28-Jährige den Ladendetektiv körperlich an, wodurch dieser an Hals und Armen leicht verletzt wurde. Die Polizei fand bei der Durchsuchung des Mannes ein Taschenmesser sowie weitere unbezahlte Artikel aus einem weiteren Geschäft. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen und Körperverletzung.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Pascal Leitner

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell